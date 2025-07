Intr Chivu e la ricerca del modulo giusto

Cristian Chivu si prepara a guidare l’Inter con un nuovo entusiasmo, puntando su un sistema 3-5-2 rivisitato con un tocco di innovazione e fluidità. Dopo l’era Inzaghi, l’ex difensore mira a creare una squadra dinamica e imprevedibile, guardando oltre i numeri e abbracciando l’asimmetria come chiave del successo. La sfida è lanciata: trovare il giusto modulo che unisca continuità e ambizione. E il futuro dell’Inter si fa ancora più affascinante.

Inter, il 3-5-2 di Chivu: continuità e nuove ambizioni Cristian Chivu, nuovo tecnico dell'Inter, abbraccia il 3-5-2, modulo che ha contraddistinto l'era Inzaghi, ma con un approccio più fluido, come dichiarato a Corriere dello Sport. "Guardate meno i numeri, cercheremo asimmetria", ha detto, puntando su una squadra dinamica.

Come giocherebbe l’Inter con Chivu: modulo e tattiche - Con Chivu in panchina, l’Inter potrebbe adottare un modulo flessibile, come il 3-5-2 o il 4-2-3-1, per sfruttare la sua duttilità e senso tattico.

Cristian Chivu in conferenza stampa alla vigilia del match contro il River Plate "Ci aspetta una partita difficile", ha ammesso il tecnico nerazzurro? Sui giovani e sul modulo...

Cristian Chivu allenatore Inter è una scelta di continuità: come gioca e modulo - Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell'Inter, come gioca e quale è il modulo che potrebbe adottare per i nerazzurri.

In Inter-Fluminense Chivu prova gli esterni a piede invertito - Fluminense Chivu ha cercato di ribaltare il risultato anche con una novità tattica: il modulo con gli esterni a piede invertito. Segnala inter-news.it