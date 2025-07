Raid ucraino sull’aeroporto militare russo nel Voronezh | distrutto un deposito di bombe e munizioni

Un audace raid ucraino ha colpito l'aeroporto militare di Borisoglebsk, nel Voronezh, distruggendo un deposito di bombe e munizioni, e danneggiando velivoli russi. L’azione delle forze speciali ucraine mette in evidenza come il conflitto si estenda ben oltre i confini tradizionali, scuotendo gli equilibri di potere nella regione. La guerra in...

Le unitĂ delle forze per operazioni speciali delle Forze armate dell’Ucraina hanno colpito l’ aeroporto di Borisoglebsk, nella regione di Voronezh in Russia, dove si trovano i caccia russi. Lo riferisce lo stato maggiore delle Forze Armate ucraine, come riporta Ukrainska Pravda. Secondo lo Stato Maggiore, sono stati colpiti un deposito di bombe guidate, un aereo da addestramento al combattimento e probabilmente altri velivoli. La guerra in Ucraina e l’obiettivo strategico abbattuto. L’azione militare di Kiev colpisce un obiettivo strategico delle forze di Mosca. Nel Voronezh sono allocati gran parte dei caccia e degli ordigni che la Russia utilizza nella guerra iniziata nel febbraio del 2022. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Raid ucraino sull’aeroporto militare russo nel Voronezh: distrutto un deposito di bombe e munizioni

