È morto Julian McMahon addio all’attore di Streghe e Nip Tuck La malattia e l’addio della moglie a 56 anni

Il mondo del cinema e della televisione piange Julian McMahon, attore australiano celebre per i suoi ruoli in "Streghe" e "Nip/Tuck". Scomparso lo scorso 2 luglio a 56 anni a Clearwater, Florida, dopo una lunga battaglia contro il cancro, lascia un vuoto profondo tra fan e colleghi. La sua amata moglie Kelly Paniagua ha condiviso un ricordo struggente, sottolineando l’amore e la forza di un uomo che ha saputo ispirare con la sua presenza sullo schermo e nella vita.

È morto a 56 anni Julian McMahon, l’attore australiano rimasto nella memoria dei telespettatori per i suoi ruoli iconici in Streghe e NipTuck. L’attore è deceduto lo scorso 2 luglio a Clearwater, in Florida, dopo una lunga battaglia contro il cancro. La moglie Kelly Paniagua ha confermato la scomparsa dell’attore con un ricordo commosso: «Con il cuore aperto, desidero condividere con il mondo che il mio amato marito, Julian McMahon, è morto serenamente questa settimana dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il cancro. Julian amava la vita. Amava la sua famiglia. Amava i suoi amici. Amava il suo lavoro e amava i suoi fan». 🔗 Leggi su Open.online