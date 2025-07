Calciomercato Inter ecco il nome nuovo per la difesa | Ausilio studia anche il piano B di Ederson a centrocampo!

Il calciomercato dell'Inter accelera: tra nomi di grande talento e strategie mirate, il club sta studiando una nuova opzione per la difesa, con Ausilio al lavoro su un possibile colpo. Contestualmente, il piano B di Ederson a centrocampo si fa sempre più concreto. Dopo aver ufficializzato Petar Sucic, Luis Henrique e Bonny, il team nerazzurro si prepara a svelare le prossime mosse: ogni dettaglio sarà fondamentale per rafforzare ulteriormente la rosa.

Il piano d'azione del club. Il calciomercato Inter entra nel vivo. Dopo aver chiuso le operazioni in entrata per Petar Sucic, centrocampista croato proveniente dalla Dinamo Zagabria, l'esterno brasiliano Luis Henrique e l'attaccante Bonny, la dirigenza interista valuta adesso anche un rinforzo per il reparto arretrato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il nome nuovo per la difesa è quello di Koni De Winter, centrale belga classe 2002, cresciuto nel settore giovanile della Juventus e reduce da una stagione positiva al Genoa.

Inter, il piano di Ausilio - Con l’estate alle porte, l’Inter si prepara a una rivoluzione nella rosa. Piero Ausilio, il Direttore Sportivo, ha tracciato un piano chiaro per ringiovanire la squadra, in risposta all’elevata età media dei giocatori.

Calha in partenza, Ederson-Inter si può con le cessioni. Ecco il piano; Salta Fabregas-inter, annuncio del presidente! Ecco chi è il piano B nerazzurro; ESCLUSIVA PI – L’Inter piomba su Krstovic: ECCO il piano per l’attacco.

