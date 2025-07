Trump firma il Big Beautiful Bill in pompa magna per celebrare il 4 luglio

Trump firma il Big Beautiful Bill in pompa magna per celebrare il 4 luglio, trasformando la giornata in un evento patriottico memorabile. Con entusiasmo e sotto gli occhi di amici e sostenitori, il presidente ha definito il pacchetto come "Il miglior regalo possibile" per gli Stati Uniti, sottolineando il suo impegno nel rilanciare il paese. La firma è diventata simbolo di un nuovo capitolo politico e economico, lasciando un segno indelebile nella storia recente americana.

Washington, 5 lug. (askanews) - Quattro luglio, festa dell'Indipendenza americana e celebrazione per Donald Trump della firma del suo Big Beautiful Bill, il contestatissimo pacchetto di misure finanziarie approvato il giorno prima dal Congresso. Il presidente lo aveva definito "Il miglior regalo possibile" per gli Stati Uniti e al fianco della moglie Melania lo ha ribadito parlando agli invitati al picnic sul prato della Casa Bianca. La firma è avvenuta in pompa magna fuori dalla residenza ufficiale, con un pennarello; accanto al presidente decine di parlamentari che hanno inghiottito i loro dubbi soprattutto relativi al taglio massiccio dei programmi Medicaid che dovrebbero lasciare 17 milioni di persone a basso reddito senza copertura sanitaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump firma il Big Beautiful Bill in pompa magna per celebrare il 4 luglio

