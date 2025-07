Funerali Diogo Jota l’arrivo dei feretri in chiesa

Il dolore per la tragica scomparsa di Diogo Jota e del fratello André Silva scuote il mondo del calcio. I loro feretri, accompagnati da sconvolgenti momenti di commozione, sono arrivati in chiesa a Gondomar, dove amici, tifosi e familiari si stringono in un ultimo saluto. La notizia ha sconvolto milioni di appassionati, lasciando un vuoto che nessuna vittoria potrà colmare. Un addio straziante che segna una perdita incolmabile per lo sport e per chi li ha amati.

A Gondomar i funerali di Diogo Jota, giocatore portoghese del Liverpool (28 anni), e del fratello André Silva (26 anni, anche lui calciatore nella Serie B portoghese). I due hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto due giorni fa nella provincia di Zamora, in Spagna. Il corteo funebre, dopo aver lasciato la Cappella della Resurrezione, si è diretto verso la chiesa parrocchiale di Gondomar. I giocatori del Penafiel hanno trasportato la bara di André Silva mentre quella di Diogo Jota, subito dietro trasportata tra gli altri da Ruben Dias. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Funerali Diogo Jota, l’arrivo dei feretri in chiesa

Diogo Jota non poteva volare dopo un problema ai polmoni: tutto quello che sappiamo sull'incidente in cui hanno perso la vita il calciatore e il fratello. Sabato i funerali - Il mondo del calcio è rimasto sconvolto dalla drammatica tragedia di Diogo Jota e di suo fratello, vittime di un incidente che ha scosso il Portogallo.

Morte Diogo Jota: sotto accusa lo stato dell’asfalto della A-52, oggi i funerali in Portogallo alle 10 a Gondomar vicino Porto Emergono nuovi dettagli sull’incidente che è costato la vita a Diogo Jota e al fratello André Silva. Erano a bordo di una Lamborghini Vai su Facebook

