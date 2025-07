Assegnazione provvisoria 2025 | ricongiungimento possibile ma attenzione al punteggio

L’assegnazione provvisoria 2025 rappresenta un’opportunità preziosa per il ricongiungimento familiare, ma attenzione al punteggio: un elemento chiave da considerare. Pur permettendo di avvicinare i propri cari senza influire sulla titolarità del docente, questa scelta può avere ripercussioni sulla continuità professionale. Rispetta attentamente l’ordine delle preferenze territoriali per evitare invalidazioni. Tra i motivi ammessi, figura anche il ricongiungimento familiare, una possibilità che merita l’attenzione di ogni docente desideroso di equilibrio tra vita e lavoro.

L’assegnazione provvisoria consente il ricongiungimento familiare, ma comporta conseguenze sul punteggio di continuità. Nessun impatto, invece, sulla titolarità del docente. È importante rispettare l’ordine corretto delle preferenze territoriali per non rischiare l’invalidazione parziale della domanda Assegnazione provvisoria: requisiti per chiedere il ricongiungimento familiare Tra i motivi previsti per l’assegnazione provvisoria figura il ricongiungimento familiare. Il . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

