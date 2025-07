Thomas Ceccon in versione Phelps ai Mondiali | farà 5 gare individuali?

Thomas Ceccon si prepara a brillare ai Mondiali di nuoto 2025 a Singapore, portando con sé l’entusiasmo e la determinazione di un vero campione. Con cinque gare individuali a suo carico, il giovane atleta rappresenta il cuore pulsante della squadra italiana, pronta a conquistare nuove frontiere. Nei fatti, l’azzurro è stato in grado di dimostrare di possedere non solo talento, ma anche quella grinta che potrebbe fare la differenza in questa grande arena mondiale.

L’appuntamento è fissato al 27 luglio al 3 agosto. Nella piscina della World Aquatics Arena di Singapore, assisteremo all’ edizione 2025 dei Mondiali di nuoto in corsie. La squadra italiana si presenta con 34 atleti (15 donne e 19 uomini) e Thomas Ceccon è il faro della squadra, considerato non soltanto il suo titolo olimpico nei 100 dorso, ma anche le sue possibilità di spaziare in varie discipline. Nei fatti, l’azzurro è stato in grado di conquistarsi il pass a livello cronometrico anche in altre due gare, ovvero i 200 dorso con il nuovo record italiano di 1:55.71, e i 100 farfalla uomini nuotati in Australia in 51. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Thomas Ceccon in versione Phelps ai Mondiali: farà 5 gare individuali?

