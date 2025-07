Opposizione Fratoianni Avs | Al governo campioni del climafreghismo non parlano di caldo e stipendi

Un nuovo scontro acceso scuote il panorama politico italiano. Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra lancia un’accusa diretta al governo Meloni, criticando il silenzio sulle questioni climatiche e sulle condizioni dei lavoratori. In un video virale, il leader mette in discussione la priorità dei media e delle istituzioni, chiedendosi: è davvero tutto così ovvio? La domanda che rimane aperta è: qual è il vero volto di questa gestione politica?

In un video diffuso sui social, Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra ha attaccato il governo Meloni sui temi legati al clima e agli stipendi. “La destra non parla mai di caldo e di stipendi. L’Italia è assediata da temperature estreme, ci sono lavoratori che muoiono per pochi euro, giornali e tv non parlano d’altro e loro non dicono niente. Vi pare strano? Non ci credete?”. A questo punto Fratoianni mostra le pagine social di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, commentando l’assenza dei temi trattati dall’esponente di Avs nel video. 🔗 Leggi su Lapresse.it