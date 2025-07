Meloni a tutto campo | Ho sentito Trump No allo Ius Scholae

Giorgia Meloni si presenta a tutto campo durante il Forum in Masseria di Bruno Vespa, affrontando temi caldi e strategici. La premier chiarisce la posizione degli Stati Uniti sull’Ius Scholae e conferma che le forniture di armi all’Ucraina continuano senza interruzioni, sottolineando il ruolo centrale dell’Europa nelle trattative sui dazi. Un quadro politico complesso e ricco di sfumature, che merita attenzione e approfondimento.

Giorgia Meloni, in collegamento col Forum in Masseria di Bruno Vespa, afferma che gli Stati Uniti non hanno interrotto la fornitura di armi all'Ucraina. Mentre, sul tema dazi, la premier vede spiragli anche se tutta la trattativa è in capo all'Europa.