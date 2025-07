Diogo Jota il Liverpool pagherà alla famiglia lo stipendio dell' attaccante | in totale 14 milioni di euro

Il Liverpool ha deciso di sostenere Diogo Jota in un gesto di grande solidarietà, pagando direttamente alla sua famiglia il suo stipendi di 14 milioni di euro. Un gesto che va oltre il calcio, dimostrando quanto l’affetto e la vicinanza siano fondamentali nei momenti più delicati. Questa decisione rende ancora più speciale il legame tra il campione e i suoi cari, rafforzando il valore della famiglia anche nel mondo dello sport.

Il Liverpool continuerà a pagare lo stipendio di Diogo Jota, versandolo direttamente alla famiglia. Un modo per stringersi ai suoi cari e rendere ancora più indimenticabile.

Liverpool piange Diogo Jota: folla ad Anfield per l’ultimo saluto al numero 20 e la città listata a lutto - Il cuore di Liverpool si ferma in lutto per Diogo Jota, il talento portoghese scomparso troppo presto a soli 28 anni.

