L'assessore Smeriglio a Fanpageit | Fondi cultura a CasaPound? Assegnazione sospesa

L’assessore alla Cultura di Roma, Massimiliano Smeriglio, ha preso posizione netta sulla sospensione dei fondi destinati a Casapound, dopo il caso sollevato da Fanpage.it. Ribadendo che nessun euro di denaro pubblico sarà concessa ad associazioni legate a gruppi neofascisti, l’amministrazione avvierà approfondite verifiche sul possibile legame tra l’organizzazione e movimenti di estrema destra. Mentre si indaga, si procederà alla sospensione con effetto immediato, per tutelare i principi di trasparenza e legalità.

Dopo il caso sollevato da Fanpage.it, l'assessore alla Cultura di Roma Massimiliano Smeriglio ribadisce che non un euro di fondi pubblici sarà erogato ad associazioni espressione di gruppi neofascisti. "L'amministrazione attiverà le necessarie verifiche per valutare il legame tra l'associazione e un noto movimento di fascisti del terzo millennio. Mentre si procederà alla verifica, in autotutela, l'amministrazione sospenderà, con effetto immediato, l'assegnazione dei fondi".

