Black out a Porta Nolana | dopo stop riprende la circolazione della Circumvesuviana

A causa di un blackout improvviso nella rete elettrica, la Circumvesuviana si ferma, lasciando momentaneamente in stand-by tutte le linee. Solo la tratta per Torre Annunziata rimane attiva, mentre per le altre rotte è stato attivato un servizio bus sostitutivo. La situazione sta pian piano tornando alla normalità, e si raccomanda ai pendolari di seguire gli aggiornamenti ufficiali per ulteriori dettagli e indicazioni sulle prossime operazioni.

