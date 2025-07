San Cipriano d' Aversa il padre picchia nuovamente la madre | la figlia fa un video e lo fa arrestare

In un gesto di coraggio e determinazione, una giovane donna di San Cipriano d'Aversa decide di non subire più le violenze del padre, filmando l'ultima aggressione e contribuendo così a farlo arrestare. Dopo aver denunciato l'incubo il 23 giugno, sceglie di allontanarsi dall'abitazione coniugale, trovando rifugio con la figlia maggiorenne. La sua storia è un esempio di forza e speranza per chi lotta contro la violenza domestica.

