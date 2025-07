Inter verso la nuova stagione | programmato il raduno e svelata un’amichevole!

L’Inter si prepara a ripartire con entusiasmo, annunciando il raduno ufficiale e le prime amichevoli estive del pre-campionato. Dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club, i nerazzurri sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia. La stagione 2024/2025 si apre con tante novità e obiettivi ambiziosi. Scopriamo insieme tutte le date e le sfide che ci aspettano in questa emozionante rinascita nerazzurra.

Terminato il Mondiale per Club, l’Inter deve subito pensare alla prossima stagione. Arrivano novità sulla data del raduno e sulle amichevoli estive del pre-campionato. NUOVA ERA – Con l’eliminazione dal Mondiale per Club, avvenuta qualche giorno fa agli ottavi di finale contro il Fluminense, la lunghissima stagione 20242025 dell’Inter può dirsi ufficialmente conclusa. La nuova era di Cristian Chivu, di cui si è avuto solo un primo piccolo assaggio nella breve avventura americana, inizierà concretamente a partire dal prossimo mese. Se il campionato, infatti, prenderà il via alla fine di agosto, l’Inter dovrà iniziare la fase di preparazione molto prima. 🔗 Leggi su Inter-news.it