I giocatori del Milan tra test fisici e mercato Tare è sempre al fianco di Allegri

Il Milan sta vivendo un momento cruciale: tra test fisici e strategia di mercato, i tifosi attendono con trepidazione le mosse di Tare, sempre al fianco di Allegri. Con l’obiettivo di rinforzare la rosa, si lavora intensamente per chiudere l’affare Jashari, trovare due terzini affidabili e snellire le cessioni in sospeso. La stagione si avvicina e ogni decisione può fare la differenza per il futuro rossonero.

Sono ore importanti per l'allestimento della rosa: c'è da chiudere l'operazione Jashari, poi la ricerca di due terzini titolari e le molte cessioni in sospeso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I giocatori del Milan tra test fisici e mercato. Tare è sempre al fianco di Allegri

In questa notizia si parla di: giocatori - milan - test - fisici

Boban, bomba sul Milan: quali giocatori aveva già preso - Il Milan si prepara ad affrontare il Bologna in una sfida cruciale per alzare il secondo trofeo della stagione, la Supercoppa.

? #Milan, si riparte! Lunedì 7 luglio prende il via la nuova stagione rossonera ? Appuntamento a Milanello per i primi test fisici Orari, visite e raduno scaglionato per i giocatori Poi via alla preparazione estiva in vista della stagione 2025/26 Vai su X

Milan, si comincia: primo giorno di test a Milanello sotto la guida di Max Allegri Vai su Facebook

I giocatori del Milan tra test fisici e mercato. Tare è sempre al fianco di Allegri; Milan, oggi Pulisic e Tomori a Milanello. Domani l’arrivo di Leao e Maignan; Allegri torna a Milanello dopo 11 anni: test per i giocatori rossoneri.

Milan, oggi Pulisic e Tomori a Milanello. Domani l’arrivo di Leao e Maignan - Seconda giornata di test fisici a Milanello, dopo l’apertura dei cancelli di ieri che di fatto ha dato il via alla stagione 2025/26 e all’Allegri bis. Come scrive msn.com

Addio Milan, l’ufficialità è appena arrivata - Ufficiale un'altra cessione in casa rossonera, è appena arrivato il comunicato: tutti i dettagli dell'operazione ... Si legge su milanlive.it