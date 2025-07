Malore mentre lavora sui binari muore operaio

Una giornata che si trasforma in tragedia: un operaio muore improvvisamente sul lavoro, lasciando un vuoto incolmabile tra colleghi e familiari. L’incidente avvenuto a Sforzacosta, nel cuore di Macerata, ci ricorda quanto siano fragili le vite che ogni giorno rischiano per garantire il progresso. È fondamentale riflettere sulla sicurezza nei cantieri e sulle misure di prevenzione per evitare che simili eventi si ripetano.

Macerata, 5 luglio 2025 – Tragedia sul lavoro, questa mattina in contrada Boschetto a Sforzacosta, frazione di Macerata. Un operaio pugliese sulla cinquantina è morto, stroncato da un malore, mentre era all’opera nel cantiere sui binari della ferrovia. La tragedia si è consumata oggi attorno alle 11.30. L’uomo stava lavorando insieme con alcuni colleghi nell’ambito dei cantieri in corso sulla linea ferroviaria Macerata-Albacina, interessata in queste settimane da una serie di interventi di ammodernamento. All’improvviso l’operaio è stato colto da un malore e si è accasciato a terra sotto gli occhi dei colleghi, che nulla hanno potuto fare se non allertare i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Malore mentre lavora sui binari, muore operaio

