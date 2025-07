funerali diogo jota i reds con le magliette di fiori rossi

In un gesto di profonda solidarietà e rispetto, i giocatori del Liverpool hanno partecipato ai funerali di Diogo Jota, indossando magliette adornate di fiori rossi che simboleggiano il loro affetto e riconoscenza. Un momento toccante che ha unito il club in un commosso addio, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti. La scena si è conclusa con un ultimo, simbolico saluto, testimoniando come lo sport possa essere anche un grande abbraccio collettivo.

Roma, 5 luglio 2025 – Erano in prima fila, oltre alla moglie Rute Cardoso e ai genitori, i giocatori del Liverpool ai funerali dell’ex compagno Diogo Jota e di suo fratello Andrè Silva. Guidati dal capitano Virgil Van Dijk, l’allenatore Arne Slot, lo staff tecnico e i dirigenti, i Reds hanno preso parte all’addio commosso alla stella del calcio scomparsa prematuramente in un incidente stradale in Spagna, vicino a Zamora. Ed erano Virgil van Dijk e Andrew Robertson a tenere in mano un omaggio floreale a forma di maglietta del Liverpool con disegnati i numeri 20 e 30. Liverpool's Dutch defender Virgil van Dijk carries a wreath during the funerals of Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota and his brother Andre Silva at the Mother Church of Gondomar, on the outskirts of Porto, on July 5, 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net