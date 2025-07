LIVE F1 GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | la Ferrari si conferma velocissima! Leclerc in testa davanti a Verstappen

Il GP di Gran Bretagna 2025 si sta infiammando con emozioni in tempo reale! La Ferrari si conferma protagonista della corsa, con Leclerc in testa e record incredibili, mentre i duelli tra Verstappen, Hamilton e Russell tengono alta la tensione. Resta aggiornato per vivere ogni istante di questa spettacolare gara e scoprire chi salirà sul gradino più alto del podio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.03 Leclerc vola e chiude in 1:25.922 con 244 millesimi su Verstappen! 13.01 Sulla vettura di Hamilton si sta lavorando sulla barra di torsione per avere una macchina più maneggevole. Leclerc si rilancia ed è subito record! 13.00 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3 1 Charles Leclerc Ferrari 1:26.494 2 2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.005 2 3 Lewis Hamilton Ferrari +0.035 1 4 George Russell Mercedes +0.165 1 5 Lando Norris McLaren +0.512 1 6 Kimi Antonelli Mercedes +0.849 2 7 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.925 1 8 Alexander Albon Williams +0.948 1 9 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: la Ferrari si conferma velocissima! Leclerc in testa davanti a Verstappen

In questa notizia si parla di: leclerc - diretta - verstappen - gran

