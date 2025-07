Tramvia dal 7 luglio la terza fase dei lavori in viale Europa

A Firenze, i cantieri per la nuova linea tranviaria verso Bagno a Ripoli avanzano senza sosta. Dopo l’apertura del cantiere su lungarno Pecori Giraldi, da lunedì 7 luglio scatta la terza fase dei lavori in viale Europa, un passo importante verso il potenziamento del trasporto pubblico cittadino. Questa tappa segna un altro traguardo nel processo di modernizzazione della mobilità fiorentina, garantendo sempre più comfort e sostenibilità ai cittadini.

Firenze, 5 luglio 2025 – Procedono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Dopo l’avvio ieri sera del nuovo cantiere su lungarno Pecori Giraldi, dalle 21 di lunedì 7 luglio scatterà la terza tranche dei lavori propedeutici (fase 0) relativi al cantiere G2 in viale Europa (tratto via Cimitero del Pino-via Olanda). Rispetto alla fase precedente, si legge in una nota del Comune di Firenze, non ci sono modifiche della viabilità a parte la traslazione della corsia in uscita città in corrispondenza del cantiere dei sottoservizi tra via Badia a Ripoli e via Danimarca. Restano le due corsie in ingresso e quella in uscita città, il senso unico in via Danimarca da via Norvegia verso viale Europa con modifiche dei percorsi del bus. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tramvia, dal 7 luglio la terza fase dei lavori in viale Europa

In questa notizia si parla di: luglio - fase - lavori - terza

Modigliana, ripartono le attività del Centro ricreativo estivo: record di iscritti per la fase centrale di luglio - Modigliana si prepara a vivere un’estate all’insegna del divertimento e della socializzazione: il Centro ricreativo estivo, organizzato dal Comune e gestito dalla cooperativa ZeroCerchio, torna con una nuova energia e un record di iscritti.

Informiamo la cittadinanza che lunedì 7 luglio 2025 partirà la terza e ultima fase dei lavori di riqualificazione di Piazza Matteotti. Ciò comporterà alcune modifiche alla viabilità che resteranno in vigore fino al 31 agosto 2025 o comunque fino al termine dei lavor Vai su Facebook

Tramvia, dal 7 luglio la terza fase dei lavori in viale Europa; Tramvia, scatta la nuova fase: come cambiano cantieri e viabilità; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL.

Tramvia, dal 7 luglio la terza fase dei lavori in viale Europa - Rispetto alla fase precedente non ci sono modifiche della viabilità a parte la traslazione della corsia in uscita città tra via Badia a Ripoli e via ... Scrive lanazione.it

Teleriscaldamento, proseguono i lavori a Malgrate e Valmadrera - A luglio continuano gli interventi sulla rete: riaperta via don Rodrigo, chiusa via don Abbondio per l'allacciamento della scuola media ... leccotoday.it scrive