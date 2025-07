Fausto Leali ha il Parkinson? Lui vuota il sacco e racconta della malattia e del suo passato

Fausto Leali, icona della musica italiana, apre il suo cuore rivelando un lato inedito di sé. Ospite nel salotto di Caterina Balivo, il cantante si confessa senza filtri, parlando della sua battaglia contro il Parkinson e del suo passato ricco di emozioni e scelte difficili. Un racconto autentico che ci mostra il lato umano di un artista che, nonostante tutto, continua a brillare. Scopriamolo insieme nel suo percorso di vita e rinascita.

Ospite nel salotto televisivo di Caterina Balivo, Fausto Leali ha raccontato delle scappatelle amorose del passato, soffermandosi sul momento d'oro che sta vivendo adesso con la sua carriera. Il passato da latin lover. Fausto Leali, nel salotto di La volta buona, pur ammettendo il suo passato di "traditore seriale", ha rivelato che ormai da tanti anni è fedele.

