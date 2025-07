Un tipo imprevedibile 2 | Adam Sandler ha voluto fortemente Julie Bowen come protagonista nel sequel

In un mondo cinematografico dove le scelte spesso sorprendono, Adam Sandler ha dimostrato di conoscere il cuore dei fan e la forza delle relazioni durature. Decidendo di riportare sul grande schermo Julie Bowen come Virginia Venit in "Un tipo imprevedibile 2", ha confermato che alcune storie meritano di essere riprese, anche dopo quasi trent'anni. Un ritorno emozionante che promette di sorprendere e divertire nuovamente gli spettatori di tutto il mondo.

Adam Sandler ha voluto fortemente il ritorno di Julie Bowen in Un tipo imprevedibile 2, rifiutando di sostituirla con un'attrice più giovane. Julie Bowen è entusiasta di tornare a interpretare uno dei suoi ruoli più iconici a distanza di quasi trent'anni. L'attrice riprenderà infatti il personaggio di Virginia Venit nel tanto atteso sequel Un tipo imprevedibile 2. Nel film originale del 1996, Virginia era una rappresentante del tour di golf professionale e l'interesse romantico del protagonista interpretato da Adam Sandler. Julie Bowen felice di tornare in Un tipo imprevedibile 2 Parlando al podcast Inside of You, riportato da Variety, Bowen ha ammesso di essere rimasta sorpresa dalla proposta di tornare: "Non pensavo minimamente che mi avrebbero richiamata", ha confessato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Un tipo imprevedibile 2: Adam Sandler ha voluto fortemente Julie Bowen come protagonista nel sequel

