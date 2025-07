Maltempo al nord Como allagata Dal governo 3,7 miliardi alle Regioni per le alluvioni-VIDEO

Il maltempo al Nord sta scatenando devastanti alluvioni, con Como e altre città in ginocchio sotto le acque. I danni si moltiplicano, mentre il governo risponde con un fondo di 37 miliardi alle regioni colpite, annunciando nuove misure di emergenza. Un quadro drammatico che richiede interventi immediati e una strategia efficace per proteggere cittadini e territori. La sfida contro gli eventi climatici estremi è appena iniziata.

Il maltempo al nord inizia a provocare danni. Un nubifragio si è riversato su Como, allagando la città e provocando enormi disagi che hanno reso indispensabile l’intervento dei mezzi di soccorso. Intanto entra in vigore la legge voluta dal governo Meloni sulle alluvioni, con un mega finanziamento alle Regioni. Il maltempo a Como. Un nubifragio si è abbattuto questa mattina su Como e provincia con forti temporali che hanno trasformato le vie del capoluogo e di alcune cittadine confinanti in fiumi, con auto in panne e automobilisti in difficoltà. Circa 40 gli interventi dei vigili del fuoco di Como e dei distaccamenti provinciali di cui la metà ha interessato la città prevalentemente per allagamenti con soccorso ad automobilisti in difficoltà, prosciugamenti, rimozione ostacoli alla circolazione e tagli piante. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it