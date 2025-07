Inzaghi ci riprova via dall’Inter per l’Al-Hilal

Inzaghi ci riprova: via dall’Inter per l’Al Hilal, il tecnico piacentino desidera portare con sé alcuni fedelissimi in Arabia. Mentre l’Inter si muove con cautela sul mercato, con occhi puntati su entrate e uscite, arriva anche l’annuncio ufficiale di Bonny dal Parma, pronto a tornare a lavorare con Chivu. Tuttavia, per rafforzare la rosa adeguatamente, serviranno altri colpi importanti, perché il club non può permettersi passi falsi in questa fase cruciale.

Il tecnico piacentino vorrebbe che alcuni dei suoi fedelissimi lo seguissero in Arabia: c’è uno di loro che ha possibilità più alte L’Inter continua a muoversi in entrata, ha tanti radar accesi ma con gli occhi sempre attentissimi anche se non soprattutto in uscita. In queste ore è diventato ufficiale anche l’ingaggio di Bonny dal Parma, col francese che tornerà quindi subito a lavorare con Chivu. Un colpo importante a cui però dovranno seguire anche delle operazioni per alleggerire la rosa anche economicamente e soprattutto ringiovanirla. Non ci sono sostanzialmente incedibili ad eccezione di due o tre calciatori, ovvero Lautaro Martinez, Bastoni e Barella. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inzaghi ci riprova, via dall’Inter per l’Al-Hilal

In questa notizia si parla di: inter - inzaghi - riprova - hilal

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

La Repubblica - No da Osimhen e da Theo Hernandez: l'Al-Hilal di Simone Inzaghi ci riprova in tempo record (per portarli al Mondiale per Club) per Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. Inzaghi vorrebbe tornare ad allenare i due italiani. Vai su Facebook

Lazio, Inzaghi ci riprova: nuovi contatti per Tavares all’Al-Hilal; Inzaghi all'Al Hilal, il retroscena: Tutto deciso prima di Inter-PSG; Inter, Marotta su Inzaghi: Sì agli arabi prima della finale? Ognuno sa ciò che ha fatto.

Inter, interesse concreto dell'Al Hilal per Acerbi: primi sondaggi esplorativi - Il club saudita ha fatto partire i primi sondaggi esplorativi per il difensore classe 1988, che il tecnico vorrebbe riavere con sé per la ... Lo riporta msn.com

Dall'Inter a Inzaghi è Hercules l'eroe Mondiale! Al Hilal ko, Fluminense in semifinale - Gli uomini di Portaluppi superano i sauditi e accedono al penultimo atto del torneo, dove affronteranno una tra Palmeiras e Chelsea ... Come scrive tuttosport.com