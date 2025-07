Il Fluminense è il Robin Hood del calcio. Ha fatto fuori i miliardari Dortmund, Inter e Al Hilal. Ora il Chelsea.

Il Fluminense, il Robin Hood del calcio, continua a scrivere pagine di storia eliminando club miliardari come Dortmund, Inter, Al Hilal e ora il Chelsea. Una vittoria che va oltre il campo, simbolo di resilienza e sfida alle grandi potenze economiche. E mentre la tempesta si placa, si conferma ancora una volta che il Tricolor non teme le avversità: il suo spirito indomito illumina il calcio brasiliano e internazionale. Il futuro riserva ancora sorprese sorprendenti.

È simbolico che l'allerta tempesta, che ha sostituito gli allarmi di sicurezza americani per Fluminense-Al-Hilal, sia suonata solo dopo il fischio finale, quando la tempesta è finalmente cessata. Quasi una gioia, come se nemmeno il maltempo volesse rovinare un'altra giornata storica per il Tricolor (ossia il Fluminense, ndr). Il "brutto anatroccolo", come ha detto l'allenatore Renato Gaúcho, continua a sfidare le aspettative e a dimostrare di non essere da sottovalutare. La classifica dopo la vittoria per 2-1 di questo sabato al Camping World Stadium porta la squadra che ha estromesso un altro miliardario dal palcoscenico mondiale alle semifinali del Mondiale per Club.