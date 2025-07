Wimbledon Sinner-Pedro Martinez 27 milioni di euro di differenza

Al terzo turno di Wimbledon, il confronto tra Jannik Sinner e Pedro Martinez non è solo una sfida sportiva, ma anche un esempio di disparità economica nel tennis, con circa 27 milioni di euro di differenza tra i due. Mentre l’italiano mostra solidità e determinazione, lo spagnolo, nonostante la vasta esperienza, cerca di risalire la china. Questo duelo mette in luce quanto il denaro possa influenzare in modo distinto le carriere dei protagonisti.

Al terzo turno di Wimbledon Jannik Sinner affronta lo spagnolo Pedro Martinez in un match che, al di là del livello sportivo, evidenzia anche un forte squilibrio economico. Per ora il percorso del tennista altoatesino fa ben sperare con pochi game lasciati agli avversari e tanta solidità mentale mostrata nelle due sfide finora giocate. Dall’altra parte c’è un esperto del circuito, 28 anni, ma che ha vinto l’unito titolo ATP finora nel 2022 a Santiago. Ovviamente visto l’andamento dei due è chiaro che anche da un punto di vista dei guadagni la differenza è abissale. Una carriera d’élite contro una solida gavetta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Wimbledon Sinner-Pedro Martinez, 27 milioni di euro di differenza

