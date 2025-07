Napoli pistola portachiavi sul comodino di casa | scoperta una nuova arma

A Napoli, una scoperta sconvolgente rivela un’inedita arma nascosta tra le chiavi di casa. Un 50enne incensurato è stato arrestato per detenzione clandestina di armi: un portachiavi con pistola calibro 7.65 e cartucce pronte all’uso. La notizia mette in luce quanto possa essere sottile il confine tra normalità e pericolo. Una vicenda che solleva importanti riflessioni sulla sicurezza e la criminalità nascosta nelle nostre città.

Arrestato un 50enne, incensurato, per detenzione di armi clandestine: al dispositivo calibro 7.65, con anellino per portarlo con le chiavi di casa, sono abbinate cartucce pronte a essere esplose premendo i bottoni sul dorso.

