Aizza il proprio cane contro il titolare di un market di Catania per compiere una rapina

In un audace tentativo che avrebbe sfidato ogni logica, un uomo di 31 anni di Catania ha orchestrato una rapina insolita e pericolosa: ha introdotto il suo cane nel negozio e, sfruttando la sua aggressività, lo ha mandato contro il titolare, armato di coltello. La Polizia di Stato, tempestiva e determinata, ha arrestato il soggetto, mettendo fine a un piano tanto assurdo quanto rischioso, dimostrando ancora una volta il coraggio e la professionalità delle forze dell’ordine nel proteggere la comunità.

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 31 anni che, per due volte nell'arco di un'ora, si è introdotto in un market del centro cittadino per compiere una rapina armato di coltello e servendosi di un cane. L'uomo, con precedenti di polizia, si è presentato di pomeriggio all'interno dell'attività commerciale apparentemente per fare la spesa, ma, al momento di pagare il conto, si.

