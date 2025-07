Amazon avverte i suoi clienti | se vedete questa mail vi stanno truffando

Se ricevete un'email sospetta che vi avvisa di un aumento dei costi Amazon Prime, attenzione: potrebbe trattarsi di una truffa. I criminali informatici utilizzano questa tattica per ingannare gli utenti e far cliccare su link malevoli. Amazon ha già avvertito i propri clienti: se ricevete messaggi insoliti, non cliccate su nessun link e segnalateli immediatamente. La sicurezza online inizia con la vigilanza—proteggi i tuoi dati e resta sempre aggiornato sui rischi.

Amazon ha segnalato ai suoi utenti che negli ultimi giorni è iniziata una campagna di phishing ai loro danni. I criminali informatici mandano una mail dove dicono che il prezzo dell'abbonamento ad Amazon Prime sta per alzarsi. A questo punto offrono la possibilità di lasciare il programma Prime semplicemente cliccando un tasto con scritto Annulla. È qui che inizia la vera truffa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

