Renzi all'assemblea di IV | Possiamo vincere nel 2027 con alleanze larghe e persone credibili

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha aperto l'assemblea nazionale del partito con una proposta ambiziosa: una coalizione larga, centrata su candidati credibili e unita dall’esperienza di un modello vincente come quello di Genova. Solo così, afferma, potremo affrontare il 2027 con concrete possibilità di vittoria contro il centrodestra. È il momento di puntare in alto e mettere in campo una strategia innovativa e inclusiva per il futuro del Paese.

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi, oggi all'assemblea nazionale del partito, lancia la sua proposta per battere il centrodestra alle prossime elezioni politiche: "Un'alleanza larga che guardi al centro e con persone credibili, ispirata al modello Genova". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: renzi - assemblea - persone - credibili

L'annuncio di Renzi, "A giugno assemblea nazionale di Italia Viva a Genova" - Matteo Renzi lancia un messaggio forte: l'Assemblea Nazionale di Italia Viva si terrà a Genova, città simbolo di rinascita e innovazione.

Il Guardian riporta che altre 94 persone sono state uccise a Gaza da bombardamenti israeliani nel corso di questa notte, di cui 45 mentre tentavano di ottenere aiuti umanitari. Due giorni fa 21 persone, tra cui molte donne e bambini, assassinati in un internet c Vai su Facebook

Renzi all'assemblea di IV: Possiamo vincere nel 2027 con alleanze larghe e persone credibili; Paita lancia l’assemblea di Italia Viva a Genova: Vittoria di Salis modello nazionale; Matteo Renzi sceglie Loreto (Foto) «Qui le radici cristiane dell’Europa Nelle Marche più sanità e infrastrutture.

Renzi all’assemblea di IV: “Possiamo vincere nel 2027 con alleanze larghe e persone credibili” - Il leader di Italia Viva Matteo Renzi, oggi all’assemblea nazionale del partito, lancia la sua proposta per battere il centrodestra alle prossime elezioni politiche: “Un’alleanza larga che guardi al ... Riporta fanpage.it

L'assemblea di Italia Viva al Porto Antico, Renzi: “Genova è il modello vincente del centrosinistra” - Genova – Arrivano insieme sulle scalette dell'Acquario, Matteo Renzi e Silvia Salis: "L'obiettivo di un'assemblea di un partito politico è indicare una strada anche se è stretta e ripida come la Creuz ... Scrive ilsecoloxix.it