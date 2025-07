Lang al Napoli spunta una richiesta improvvisa del PSV | come cambia la trattativa

Il calciomercato napoletano si infiamma ancora una volta: a sorpresa, il PSV ha fatto una richiesta imprevista per Noa Lang, mettendo in crisi l’accordo già raggiunto. Dopo settimane di trattative e un’intesa di massima, questa novità rischia di rallentare o addirittura bloccare l’affare. La sorte dell’olandese, che sembrava ormai destinato a vestire il biancoazzurro, rimane incerta, e i tifosi attendono con trepidazione gli sviluppi di questa complicata trattativa.

L'affare tra Noa Lang e il Napoli sembrava in dirittura d'arrivo ma, tuttavia, è emersa una nuova richiesta del PSV che potrebbe mettere il tutto a rischio. La richiesta ha sorpreso dopo l'apparente intesa di massima tra le parti. Pareva che per l'arrivo dell'olandese all'ombra del Vesuvio fosse cosa fatta, ma la trattativa si è dimostrata molto ardua e la firma del terzo acquisto estivo potrebbe slittare per via di nuove richieste da parte degli olandesi, proprietari del cartellino del giocatore. Il PSV si impunta: richiesta una clausola per la rivendita!. Stando a quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, il club di Eindhoven ha richiesto una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, prassi pressocché abituale per i club di Eredivisie, ma che potrebbe far storcere il naso agli azzurri, visto la lunghezza della trattativa.