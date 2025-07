L’ultima trovata della Zeller sindaco di Merano | per contestare gli hater insulta FdI Urzì | bella coerenza

A un mese dall’insediamento, Katharina Zeller, sindaco di Merano, continua a far parlare di sé con gesti e dichiarazioni che dividono l’opinione pubblica. Dopo aver rifiutato la fascia tricolore, ora sorprende con una trovata che ha scatenato polemiche e reazioni contrastanti. Quale sarà il prossimo colpo di scena di questa politica tanto discussa? La sua strategia sembra puntare a rimanere sempre al centro dell’attenzione, alimentando un dibattito acceso e spesso controverso.

A un mese dall'insediamento di Katharina Zeller come sindaco di Merano e dal suo pleateal rifiuto di indossare la fascia tricolore, l'esponente altoatesina continua a tenere alta la fiamma della polemica. Il suo gesto e le sue dichiarazioni ("A me non piace molto il tricolore eh.") hanno fatto il giro d'Italia, suscitando lo sdegno di molti elettori. La sindaca di Merano colpisce ancora (in negativo). Stavolta Zeller, per rinfocolare le polemiche, ha condiviso sul suo profilo Facebook un'antologia, anzi, per dirla con la stessa sindaca di Merano, «un piccolo "best of" dei commenti d'odio che da settimane invadono i miei profili».