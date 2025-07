A Pitigliano apre il nuovo supermercato Coop

Pitigliano accoglie con entusiasmo il nuovo supermercato Coop Amiatina, simbolo di innovazione e comunità. L’inaugurazione, svoltasi il 5 luglio 2025, ha visto protagonisti soci, clienti e cittadini, uniti nel celebrare un passo importante per la città. "Dopo quasi 27 anni in via Don Minzoni," spiega Vincenzo Fazzi, presidente di Coop Amiatina, "questo nuovo negozio in via Brodolini rafforza la nostra presenza, offrendo servizi di qualità e attenzione all’ambiente." Un luogo che promuove la crescita e la sostenibilità locale.

Pitigliano (Grosseto), 5 luglio 2025 - Tanti soci, clienti e cittadini hanno partecipato all’inaugurazione del nuovo supermercato di Coop Amiatina a Pitigliano. “Dopo quasi 27 anni di permanenza in via Don Minzoni – spiega Vincenzo Fazzi, presidente di Coop amiatina – l’apertura del nuovo negozio in via Brodolini rafforza la nostra presenza a Pitigliano, unendo un’offerta commerciale importante, a l’attenzione ambientale, ai servizi per i nostri soci, rappresentando il giusto riconoscimento al territorio: un negozio nuovo di 780 metri quadrati, con un ampio parcheggio, un’area di vendita pensata in uno spazio moderno, funzionale e sostenibile, ideato per offrire un’esperienza di spesa completa, conveniente e orientata alla qualità, in grado di soddisfare tutte le esigenze dei nostri soci e clienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Pitigliano apre il nuovo supermercato Coop

Apre la nuova Coop, l’opposizione: “Realizzare murale nel parcheggio” - Insieme per Pitigliano, gruppo di opposizione, chiede di realizzare un murale nel muro del parcheggio della Coop. Secondo grossetonotizie.com

Coop Pitigliano (Toscana): assunzioni per nuova apertura - Coop aprirà un nuovo supermercato in Toscana, a Pitigliano, che potrà portare nuove assunzioni di personale. Segnala ticonsiglio.com