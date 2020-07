Roma, Zaniolo fuma in discoteca? C’è un video virale sui social (Di martedì 28 luglio 2020) Serata di relax per Nicolò Zaniolo in una nota discoteca Romana. Nelle ultime ore però sui social sta girando un video che lo ritrae con una sigaretta. La poca luce e l’immagine sfocata non aiuta ma c’è un altro indizio che potrebbe confermare tutto. In una foto che ritrae il classe 1999 con l’attore Leonardo Bocci si nota la maglietta che il personaggio del video sembra indossare. Leggi su sportface

