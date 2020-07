“Purtroppo no!”. Reazione a catena, disastro in direttai: Marco Liorni non la prende benissimo (Di martedì 28 luglio 2020) Niente da fare per le Michelangioline a Reazione a catena: le campionesse, nella puntata di oggi, lunedì 27 luglio 2020, non se la sono cavata per niente bene all’intesa vincente, lasciando i telespettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo. Fino a pochi secondi prima dello scadere del tempo, avevano accumulato infatti pochissimi punti. Hanno quindi giocato due raddoppi, uno dopo l’altro, sbagliando però il secondo. Così Marco Liorni ha commentato: “Purtroppo questo era un raddoppio”, sottolineando il peso maggiore avuto, per il punteggio finale, dall’errore in questione. Alla fine, in extremis, sono riuscite a chiudere l’intesa vincente con 5 punti, troppo pochi, però, per confermarsi campioni di Reazione a ... Leggi su caffeinamagazine

