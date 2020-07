Megxit, Harry rifiutò il «periodo di prova» proposto dalla regina «perché voleva un taglio netto» (Di martedì 28 luglio 2020) Quando scoprì che Harry e Meghan intendevano dire addio alla royal family, la regina Elisabetta II fece al nipote un’offerta: un periodo di prova di dodici mesi al termire del quale i Sussex, se avessero cambiato idea, sarebbero potuti tornare all’ovile. Ma Harry, come svela The Times, «voleva un taglio netto. E le disse di no». La royal family faticò non poco per convicere il principe ad accettare la proposta di Sua Maestà: «Harry era euforico all’idea di lasciare Buckingham Palace», e convinto che «lui e Meghan non avrebbero avuto alcun ripensamento». In più, non voleva che l’impatto del loro addio fosse minimizzato, come sarebbe accaduto se i media avessero scritto che dopo i dodici mesi di pausa dai doveri reali sarebbero potuti tornare come nulla fosse alla vita e ai ruoli di sempre in seno ai Windsor. Leggi su vanityfair

Il libro di Harry e Meghan, o per essere più precisi la nuova biografia del duca e della duchessa del Sussex, ha l'obiettivo di offrire una visione univoca di ciò che ha passato la coppia nell'ultimo ...

