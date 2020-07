Cuphead per PS4 è già disponibile e Studio MDHR lo annuncia con un trailer (Di martedì 28 luglio 2020) Dopo i rumor di questa mattina, Cuphead è ufficialmente disponibile su PS4 ed è possibile acquistarlo subito attraverso il PlayStation Store ad un costo di 19,99 euro.Studio MDHR ha annunciato che la sua avvincente avventura a fumetti è ora disponibile su PS4 durante e un'intervista con Geoff Keighley durante l'ultimo streaming del Summer Game Fest. L'annuncio è arrivato con il debutto di un nuovissimo trailer di stop motion creato da Stop Motion Department di Toronto. In futuro gli sviluppatori hanno dichiarato che arriverà un aggiornamento speciale anche su Xbox One. L'aggiornamento prevede l'aggiunta di commenti dietro le quinte, una colonna sonora e una galleria d'arte digitale. Non è stata rivelata alcuna data di rilascio ... Leggi su eurogamer

