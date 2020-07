Bocelli, Salvini e Sgarbi: chi dobbiamo ringraziare per la disinformazione? (Di martedì 28 luglio 2020) Il 27 luglio, a Roma, nella Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva, è stato realizzato un convegno (dal senatore Armando Siri) intitolato “Covid-19 in Italia, tra informazione, scienza e diritti.” Il convegno ha riunito un buon numero di cosiddetti “negazionisti Covid-19” o persone che negano la pericolosità del virus, e accusano di allarmismo chi sostiene di usare precauzione e comportamenti preventivi come l’uso di mascherine al fine di evitare una possibile seconda ondata. Oltre a clinici o virologi come Zangrillo, Bassetti, Gismondo, Tarro, De Donno e Clementi, tra i partecipanti c’erano politici come Matteo Salvini e Vittorio Sgarbi, e personaggi famosi come Andrea Bocelli. Che tipo di evidenze e informazioni ha prodotto questo convegno? Ad ... Leggi su ilfattoquotidiano

