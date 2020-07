Alpi, aereo perde quota e si schianta: ci sono diversi morti (Di martedì 28 luglio 2020) Tragedia in volo nel pomeriggio dell'altro ieri: un aereo da turismo ha perso improvvisamente quota schiantandosi sulle Alpi svizzere e causando la morte delle quattro persone che erano a bordo. L'incidente aereo è avvenuto intorno alle 12.30 nella zona di Gletscherspitze nel territorio del comune di Blatten, nell'alto Cantone Vallese. L'aereo si è schiantato su una montagna che sale a 3000 metri di quota sopra il comune di Blatten. Nonostante i tempestivi soccorsi giunti sul luogo con l'elicottero, purtroppo non c'è stato nulla da fare per le vittime. (Continua...) Secondo quanto ha riferito la polizia cantonale elvetica, si tratta di due cittadini svizzeri di 66 e 50 anni e di due cittadini due austriaci di 50 e 46 ani, ... Leggi su howtodofor

