Turchia, incidente per un bus di militari: almeno 5 morti (Di lunedì 27 luglio 2020) In Turchia un bus di militari è uscito fuori strada, per cause ancora ignote, provocando la morte di almeno 5 soldati: i dettagli della vicenda Sono almeno 5 i soldati turchi morti dopo che stamane l’autobus che li trasportava verso una missione a Nord di Cipro è finito fuori strada scavalcando il guard rail per … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Massimi47715989 : A mio avviso l'occidente deve dare una giusta reazione dura e pure a minacciare anche militarmente la Turchia perch… - Radio1VivaVoce : #Istanbul #SantaSofia Hamza Roberto Piccardo:”E’ il ripristino della profonda natura di quel popolo, la parentesi n… - DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: Il ritrovamento oggi di un altro corpo senza vita ha portato a 60 il numero dei #migranti morti per un incidente, il 2… - MarianoGiustino : Il ritrovamento oggi di un altro corpo senza vita ha portato a 60 il numero dei #migranti morti per un incidente, i… -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia incidente Incidente in Turchia, almeno 5 soldati morti Corriere del Ticino Bus militare esce di strada e si ribalta: almeno 5 soldati morti in Turchia

Almeno cinque militari sono rimasti uccisi e altri 10 feriti in un incidente stradale a Mersin, nel sud della Turchia. Il bus che trasportava i militari verso l’aeroporto da cui sarebbero partiti per ...

SZ: incidente mortale a cavallo

Incidente mortale a cavallo oggi a Svitto nel corso delle giornate degli sport equestri. Poco prima delle 17.00 una cavallerizza 26enne stava effettuando il percorso quando nel saltare un ostacolo, pe ...

Almeno cinque militari sono rimasti uccisi e altri 10 feriti in un incidente stradale a Mersin, nel sud della Turchia. Il bus che trasportava i militari verso l’aeroporto da cui sarebbero partiti per ...Incidente mortale a cavallo oggi a Svitto nel corso delle giornate degli sport equestri. Poco prima delle 17.00 una cavallerizza 26enne stava effettuando il percorso quando nel saltare un ostacolo, pe ...