Incidente a Pozzuoli: muore la moglie di un comandante dei Carabinieri (Di lunedì 27 luglio 2020) Tragico Incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Pozzuoli. Lo scontro è avvenuto tra una macchina e una moto, muore la moglie di un comandata dei Carabinieri Incidente ieri sera intorno alle 19.30 in corso Terracciano a Pozzuoli: moglie di un comandante dei Carabinieri, al volante della moto coinvolta nell’impatto, è morta dopo essere stata trasportata in ospedale in condizioni gravi. Antonella Russo, 43 anni, si trovava in sella alla moto con il marito Gianluca Galiotta, quando all’incrocio tra via Terracciano e via Diano una BMW X1 gli ha tagliato la strada catapultando la coppia in mezzo la strada. L’automobilista, un militare di nazionalità slovena in servizio presso ... Leggi su bloglive

