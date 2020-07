Egitto, prolungata di 45 giorni la custodia cautelare per Zaki (Di lunedì 27 luglio 2020) È stata rinnovata di altri 45 giorni la custodia cautelare di Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna da oltre cinque mesi in carcere in Egitto per propaganda sovversiva. Lo ha riferito una sua legale, Hoda Nasrallah. Zaki è stato arrestatolo lo scorso 7 febbraio mentre rientrava in Egitto con accuse di propaganda eversiva. Preso in consegna all'aeroporto, per il ricercatore è stata subito chiesta la detenzione preventiva già prorogata una prima volta in attesa di ulteriori indagini. Il 5 marzo, scorso è stato trasferito nella prigione di Tora, al Cairo (IL MURALES REGENI-Zaki). Ieri per la prima volta da inizio marzo Patrick era comparso di persona davanti ... Leggi su tg24.sky

