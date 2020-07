Alex Zanardi operato di nuovo per via delle «complicanze». Oggi è in condizioni stabili (Di lunedì 27 luglio 2020) Alex Zanardi, arrivato sabato scorso in condizioni instabili al reparto di terapia intensiva neurochirurgica del San Raffaele di Milano dalla clinica di riabilitazione neurologica Villa Beretta di Lecco, dove si trovava da tre giorni, ha subito un nuovo intervento chirurgico alla testa (il quarto dal 19 giugno, quando dopo uno schianto con la sua handbike contro un camion durante un evento sportivo tra Pienza e San Quirico d'Orcia, era stato trasportato d'urgenza con l'elicosoccorso all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena). La nuova, delicata, operazione si è resa necessaria per trattare «alcune complicanze tardive dovute al trauma cranico primario», ha spiegato il professor Pietro Mortini, direttore dell’Unità Operativa di ... Leggi su gqitalia

