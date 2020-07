Agosta e Subiaco in festa per i 100 anni di Pasquarosa Giuliani (Di lunedì 27 luglio 2020) Quella di ieri, domenica 26 luglio 2020, è stata una giornata speciale per le comunità cittadine di Agosta e Subiaco: la signora Pasquarosa Giuliani ha festeggiato 100 anni! Classe 1920, l’ arzilla nonnina ha vissuto l’ incantevole ed indimenticabile evento circondata dagli affetti familiari e da due ospiti illustri: il vicesindaco di Subiaco, Enrico De Smaele e il primo cittadino di Subiaco, Massimiliano Valente. W la vita. Augurissimi alla signora Pasquarosa. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

