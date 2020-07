Ad agosto un volo su tre sarà cancellato (Di lunedì 27 luglio 2020) Gli arei non si riempiono, e per questo ad agosto in Italia un volo su tre sarà cancellato: lo dicono i dati che la piattaforma specializzata Oag ha fornito al Corriere della Sera. Un calo costante, determinato dall’epidemia e quindi anche da ragioni operative dato che per le compagnie è sconveniente far partire aerei vuoti. Leggi su vanityfair

