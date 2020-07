Scuola, Azzolina: 'Ora pericolo più grande è la fuga degli studenti' (Di domenica 26 luglio 2020) Il pericolo è la dispersione scolastica. Ne è convinta il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina. 'Iniziamo valorizzando gli istituti tecnici e professionali, che in alcuni territori danno lavoro a ... Leggi su tgcom24.mediaset

fattoquotidiano : La scuola riparte il 14 settembre: la ministra Azzolina firma l’ordinanza. “Polemiche sui banchi? Lasciateci lavora… - LegaSalvini : LEZIONI... AL CINEMA! FERMATELA! - VauroSenesi : #Scuola #banchiarotelle #Azzolina La mia nuova vignetta oggi in edicola con Il @fattoquotidiano #25luglio - MaraPaone : Più che ai #banchiarotelle, si mettano le rotelle alla #scuola. #Azzolina #Settembre #coronavirus - CretellaRoberta : RT @lvoir: Non ci posso credere: #Salvini è andato a Lampedusa. Ha scambiato un deposito abbandonato per una scuola, ha fatto delle foto ai… -