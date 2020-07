MotoGP, GP Repubblica Ceca 2020 in tv: programma, date, orari e come vederlo in diretta streaming (Di domenica 26 luglio 2020) Il programma completo con le date e gli orari per il Gran Premio della Repubblica Ceca, valevole per il terzo appuntamento del Motomondiale 2020, in programma da venerdì 7 a domenica 9 agosto sull’autodromo di Brno. Giovedì 6 agosto avrà luogo come di consueto la conferenza stampa dei piloti, che presenteranno il weekend. Venerdì 7 si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, una in programma alle ore 9:55 e la seconda alle ore 14:10. Sabato 8, alle ore 9:55, avranno luogo le prove libere 3. Nel pomeriggio si torna in pista per la quarta sessione di prove libere (alle ore 13:30) e per le qualifiche (alle ore 14:10). Domenica 9 warm-up alle ore 9:40 e gara alle ore 14. Tutto il Gran ... Leggi su sportface

Ancora Suzuki, nel nome del Sic: Tatsuki, il 22enne pilota nippo-romagnolo che corre per la squadra di Paolo, padre di Marco Simoncelli, vince in Moto3 sul circuito tanto amato dal campione col numero ...

MotoGP, Marc Marquez può ancora vincere il Mondiale? Doppio ‘zero’ pesante, il calendario corto non aiuta

Marc Marquez non correrà il GP di Andalusia 2020, seconda tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena domani pomeriggio a Jerez de la Frontera. L’alfiere della Honda ha dovuto alzare bandiera bianca ...

