Il mondo incorniciato in un Altan (Di domenica 26 luglio 2020) Quando leggo, sono concentrato su quello che succede, su come andrà a finire. Quando ascolto, invece, mi gusto il racconto, il modo in cui è scritto, le parole, i suoni, le pause. Ha mai pensato di ... Leggi su ilfoglio

Ultime Notizie dalla rete : mondo incorniciato

Il Foglio

E forse pure per me, per tenermi uno spazio in cui tornare all’infanzia. Anche il mondo della Pimpa va per conto suo, ha una sua logica, e io non posso far altro che seguirla. Tutto quello che ...CISTERNINO. Installazioni luminose nei cieli di Puglia. Il pomeriggio scandite dal verso delle cicale o dalla musica indiana, il pomeriggio da valzer sino ad arrivare a tarda sera, con pizzica e tammu ...