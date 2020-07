Corea Del Nord, lockdown per la città di Kaesong (Di domenica 26 luglio 2020) Il Mondo è nel caos ormai da mesi a causa della pandemia di COVID-19, mentre la Corea del Nord solo in queste ore sembra aver iniziato a parlare pubblicamente del coronavirus annunciando ufficialmente quello che, secondo gli organi di stampa del regime, sarebbe il primo caso accertato di COVID-19 nel Paese.È impossibile sapere come stiano davvero le cose in Corea del Nord e quanto il virus abbia circolato liberamente negli ultimi mesi, ma è lecito immaginare che la situazione sia ben più drammatica che altrove, certamente ben più drammatica di quanto reso noto dagli organi di stampa. Se è vero che gli scambi tra la Corea del Nord e l'occidente sono piuttosto limitati, la circolazione dei cittadini della Cina, specie per motivi lavorativi, non ... Leggi su blogo

