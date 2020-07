AUDIO - "Segna Hysaj. E questa è una notizia!", la gioia di Martino e Del Genio in radiocronaca (Di domenica 26 luglio 2020) La vittoria contro il Sassuolo, arrivata grazie alle reti di Hysaj e Allan e all'aiuto del VAR, non è molto importante ai fini della classifica, ma per il morale in vista del Barcellona può dare una scossa. Leggi su tuttonapoli

Carmine Martino e Paolo Del Genio, nella consueta radiocronaca per Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli, non contengono la gioia. La vittoria contro il Sassuolo, arrivata grazie alle reti d ...

Tragedia in fabbrica: trovato morto un ragazzo di 21 anni

È giallo sulla morte di un ragazzo di 21 anni trovato privo di vita sabato 25 luglio in una fabbrica in via Londra a Segrate, nel Milanese. Come riportato da MilanoToday il corpo del giovane sarebbe s ...

